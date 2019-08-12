29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Kilit suç ortaklarının adını vereceğini söyledikten sonra öldürülmesi şüpheli'

Hücresinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın kurduğu seks ticareti ağının önemli isimlerini açıklayacağı için susturulduğu öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kısa bir süre önce seks amaçlı insan kaçakçılığı yaptığı ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın hücresinde ölü bulunması tartışma yarattı. İntihar ettiği düşünülen Epstein’ın hapisten çıkarılırken çekilen son fotoğrafı ABD basınında yer alırken, bu olay ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD basını sıkı gözetim altında olan Epstein’ın nasıl intihar ettiğini sorgularken, sosyal medyada birçok kullanıcı, “Kilit suç ortaklarının adını vereceğini söyledikten sonra öldürülmesi şüpheli” yorumunu yaptı. 66 yaşındaki Epstein’ın asılı şekilde bulunduğu belirtilirken New York Post gazetesi, hapishaneden hastaneye götürülen mahkumun fotoğrafını yayınladı. 

GARDİYANLAR MI SUÇLU? 

İddiaya göre gardiyanlar her 30 dakikada bir Epstein’ı kontrol etmekle yükümlüydü fakat bu görevi yerine getirmedi.

(Akşam)

 

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alevler yerleşim yerlerin sıçradı

Alevler yerleşim yerlerin sıçradı

Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem

'MHP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin daima arkasında'

'MHP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin daima arkasında'

Güzel haber: Sayı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Güzel haber: Sayı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Yemen'i görüştüler

Yemen'i görüştüler

'Bugün Kaz Dağları iftirasını atanlar yarın susacaklar'

'Bugün Kaz Dağları iftirasını atanlar yarın susacaklar'

Marmara Adası'nda korkutan yangın: Yerleşim birimlerini tehdit ediyor

Marmara Adası'nda korkutan yangın: Yerleşim birimlerini tehdit ediyor

Norveç'teki cami saldırganı yargılanıyor! İlk kez görüntülendi

Norveç'teki cami saldırganı yargılanıyor! İlk kez görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

3 kilometre uzunluğunda... Adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor

3 kilometre uzunluğunda... Adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

İlk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı... 5 bin yıllık

İlk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı... 5 bin yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA