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Dünya

Kim Jong-un'un eşi bir yıl aradan sonra görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju bir yıl aradan sonra görüntülendi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:29
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.

Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.

Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.

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