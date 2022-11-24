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Dünya

Kim Jong-Un'un kız kardeşi ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, baskı ve yaptırımların ülkenin kin ve nefretini körükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Kim Jong-Un'un kız kardeşi ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu
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Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Pyongyang'a yönelik yaptırımlar yeniden dünya kamuoyunun gündemine geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, muhtemel ek yaptırımlara karşın ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu. Yaptığı yazılı açıklamada ABD ve Güney Kore'nin kendi bağımsız yaptırımlarını gündemlerine aldığını hatırlatan Kim Yo Jong, yaptırımlar konusunda Washington'u takip etmekle suçladığı Seul yönetimini "ABD'nin sadık köpeği ve yancısı" olarak nitelendirdi.

"SEUL HEDEFİMİZ DEĞİLDİ"

Eski Güney Kore lideri Moon Jae-in'e ilişkin açıklamalarda bulunan Kim, "En azından Moon Jae-in iktidardayken Seul bizim hedefimiz değildi" dedi. ABD ve Güney Kore işbirliğine değinen Kim, "ABD ve Güney Koreli yandaşlarının Kuzey Kore'ye yönelik çaresiz yaptırımları ve baskıları ülkemizin kin ve nefretini körükleyecek ve onlar için bir idam ipi görevi görecektir" şeklinde konuştu.

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