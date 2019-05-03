Kim Jong-nam suikastı davasında yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi

Basına konuşan Huong'un avukatı Hisyam Teh Poh Teik, sanığa geçen ay savcılık tarafından daha hafif suç yöneltilmesinin ardından mahkemenin duruşmada tahliye kararı verdiğini belirterek, Doan Thi Huong'un Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na götürüleceğini ve uçağının Vietnam'a hareket edeceğini açıkladı.

Davanın savcıları, 1 Nisan'da, Vietnamlı sanığa kısa zamanda serbest kalabilmesi için "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yöneltmişti.

Son yöneltilen suçlamanın ardından Doan Thi Huong'un kısa zamanda serbest kalacağı belirtilmişti.

Davanın diğer sanığı Endonezyalı Siti Ayşe ise 11 Mart'ta suçlamaları düşürme talebinin kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

- KİM JONG-NAM SUİKASTI

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak, Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.