Kim Jong-un, Papa Francis’i Kuzey Kore'ye davet etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Papa Francis’i başkent Pyongyang’a davet etti.
- star.com.tr
Güney Kore’nin başkanlık konutundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i ülkesine davet ettiği açıklandı.
Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-in'in, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Vatikan ziyaretinde Kuzey Kore liderinin davetini Papa’ya bizzat ileteceği belirtildi.
Başkanlık konutundan yapılan açıklamaya göre, Kim Jong-un, Papa’yı ülkesinde ağırlama isteğini, geçen ay Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da gerçekleştirdikleri zirvede Güney Kore lideri Moon’a iletti.
Kuzey Kore ile Vatikan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.
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