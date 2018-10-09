Kim Jong-un, Papa Francis’i Kuzey Kore'ye davet etti

Güney Kore’nin başkanlık konutundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i ülkesine davet ettiği açıklandı.

Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-in'in, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Vatikan ziyaretinde Kuzey Kore liderinin davetini Papa’ya bizzat ileteceği belirtildi.

Başkanlık konutundan yapılan açıklamaya göre, Kim Jong-un, Papa’yı ülkesinde ağırlama isteğini, geçen ay Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da gerçekleştirdikleri zirvede Güney Kore lideri Moon’a iletti.

Kuzey Kore ile Vatikan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.