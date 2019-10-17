Kim, kutsal dağa beyaz at sırtında çıktı

Uzmanlar, Kim’in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor. Kuzey Kore resmi ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda Kim, dağın karla kaplı manzarasında beyaz bir atın sırtında gezerken görülüyor. Söz konusu kareler Güney Kore tarafından, Kim’in ABD ile sonuçsuz kalan nükleer müzakereler konusunda ‘yeni bir strateji düşünüyor olabileceği’ şeklinde yorumlandı. Kim’in önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor.