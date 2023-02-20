Kim Yo-jong: Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek

CNN'in, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kim Yo-jong, "Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı, ABD ordusunun faaliyetleri belirleyecek." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, ABD ordusunun, Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti.

Kim, "Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek." dedi.

Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti.

- ABD VE GÜNEY KORE, KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİNİ KINAMIŞTI

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 18 Şubat'ta, Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı.

Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini "şiddetle" kınadığını belirtmişti.

Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesine karşılık ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikatta F-16 , F-35A ve F-15K savaş uçaklarının yanı sıra "B-1B" bombardıman uçaklarının da yer aldığını açıklamıştı.

Japonya Savunma Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada ise Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.59 ve 07.10'da, Japon Denizi yönüne iki balistik füze fırlattığı bilgisine yer verilmişti.

