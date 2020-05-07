Kimlikleri ortaya çıktı: Eğer başarılı olsaydık...

AA 07 Mayıs 2020 Perşembe 07:58 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:28

Devlet Başkanı Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Denman, Venezuela'da yapılacak eylemlerin SilverCorp CEO'su Jordan Goudreau tarafından planlandığını söylediği videoda, Kolombiya'da bir grup Venezuelalıyı eğitip ardından eylem için Venezuela'ya gideceklerini belirtiyor.

Goudreau'nun operasyon karşılığında 50 bin ila 100 bin dolar ödeyeceğini söyleyen Denman, videoda Venezuela'ya gelme amaçlarına ilişkin, "Jordan'dan (Goudreau) aldığım tek talimat, Maduro'yu uçağa kadar güvenli bir şekilde götürebilmemiz için havaalanının kontrolünü ele geçirmemdi." ifadelerini kullanıyor.

SilverCorp ile Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido arasında yapılan anlaşmayı gösteren Denman, videoda Goudreau'nun ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığını, eylem için silah ve teçhizatların da kendilerine SilverCorp tarafından verildiğini belirtiyor.

ABD, VENEZUELA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNE KARIŞAN ESKİ ASKERLERİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI



ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela'daki darbe girişimine katılan iki eski ABD askerinin ve bunları azmettiren eski bir askerin kimlik bilgilerini açıkladı.

Venezuela'da, askeri darbe girişimine kalkışırken tutuklanan iki Amerikan askerine yönelik tartışma devam ederken Kara Kuvvetleri bu kişilerin ordudaki görevlerine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

Kara Kuvvetleri, "Army Times" gazetesine yaptığı açıklamada, ABD özel kuvvet gücü Yeşil Berelilere bağlı görev yapan eski Astsubay Kıdemli Çavuş Jordan Goudreau'nun, askerlerin başarısız darbe girişimine katılmasını sağladığını kaydetti.

Kara Kuvvetlerinin sağladığı bilgilere göre, Goudreau 2001 ile 2016 yılları arasında Kara Kuvvetlerinde sıhhiye ve topçu olarak görev yaptı.

Goudreau, 2006 ile 2010 yılları arasında iki kez Irak'ta, 2010 ile 2014 yılları arasında da iki kez Afganistan'da bulundu.

Diğer taraftan 43 yaşındaki Goudreau, kendi LinkedIn hesabında, 1990'larda üç yıl Kanada Silahlı Kuvvetlerinde çalıştığını belirtiyor.

Goudreau'nun Florida merkezli Silvercorp USA Inc. adında özel bir şirketi bulunuyor.

Kara Kuvvetleri, darbe girişimine katılan ve Venezuela güvenlik güçlerince tutuklanan Airan Berry'nin de Kara Kuvvetlerinde eski Mühendis Astsubay Çavuş olarak görev yaptığını ve 2003 ile 2007 arasında üç kez Irak'ta bulunduğunu kaydetti.

Berry'nin iki Bronze Yıldız Üstün Hizmet Madalyası, Kosova Görev Madalyası'nın yanı sıra birçok özel kuvvet brövesi bulunuyor.

Kara Kuvvetlerinin sağladığı bilgilere göre, Venezuela güvenlik güçlerince tutuklanan Luke Denman ise 2010 yılına kadar Muhabere Astsubayı olarak görev yaptı ve 2010 yılında bir kez Irak'ta bulundu.

Bir madalyası ve birçok brövesi bulunan Denman, Venezuela güvenlik güçlerinin sorgusunda Goudreau'nun kalkışmaya katılmasını sağladığını belirtmişti.

MADURO, GUAİDO İLE ABD'LİLER ARASINDA İMZALANDIĞI İDDİA ETTİĞİ BELGEYİ AÇIKLADI



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, 'kendisini devirmek amacıyla' yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te internet üzerinden videokonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Maduro, pazar günü ülkesine deniz yoluyla yapılan sızma girişimiyle ilgili ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Goudreau ile muhalif lider Guaido arasında gizli bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Kameralar önünde söz konusu anlaşma belgesini gösteren Maduro, bu durumun kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğunu ve bunu kabul etmediklerini ifade etti.

Silahlı eylem ve darbe girişi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 4 kişinin daha yakalandığına dikkati çeken Maduro, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Maduro'nun açıkladığı yeni isimlerle birlikte, hafta sonundan bu yana ülkeye sızarken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

- NE OLMUŞTU?

Maduro, ABD'yi destek vermekle suçladığı, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 17 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Venezuela güvenlik güçlerinin ülkeye girerken yakaladığı ABD'lilerden, Luke Alexander Denman'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere ülkeye geldiği belirtilmişti. Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı.

Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin pasaport, kimlik bilgileri ile SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını iddia etmişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.