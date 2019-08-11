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'Kimse Filistin halkını topraklarından çıkaramayacak'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının hiç kimsenin kendisini topraklarından çıkarmasına ve yerine başkalarının gelmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

  • AA
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere açıklama yapan Abbas, "Biz buradayız. Sabırla, direnişle topraklarımızdayız. Kimsenin bizi buradan çıkarmasına, yerimize başkalarının gelmesine ve haklarımızı almasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar "burada olacağız" diyen Abbas, Filistin halkının, Arap ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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