Kimyasal silahlar masaya yatırıldı! KSYÖ'den Şam yönetimine destek vurgusu

KSYÖ'nün internet sitesinden paylaşılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'da bulunan heyetin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, tarafların, Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) kapsamındaki yükümlülüklerini, KSYÖ'nün rolüyle yetkilerini ve devrik Esed rejiminden kalan kimyasal silahların ortadan kaldırılması aşamasında Şam yönetimine sağlanabilecek desteği masaya yatırdığı belirtildi.

Arias, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Şam'da yaptığı görüşmelerin, karşılıklı güven ve şeffaflığa dayalı bir ilişkinin yeniden inşa edilmesi konusundaki kararlılığı yansıttığını kaydetti.

KSYÖ'nün, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Suriye'ye destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Arias, "On yıldan fazla süredir Suriye'nin kimyasal silah dosyası çıkmazdaydı. Bugün bu fırsatı birlikte değerlendirmeli ve Suriye halkı ile uluslararası toplumun iyiliği için bu çıkmazı sonlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

DEVRİK REJİMİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Uluslararası camianın gündemine oturan 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silahlı katliamda 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

KSYÖ tarafından 27 Ocak 2023'te yayımlanan raporda, Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla onlarca kişinin öldüğü saldırıdan Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilmişti.

21 Nisan 2021'de KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre de Beşşar Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.