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Kiraz çiçeği seyretme partisi krizi!

Japonya’da meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan ve kutsal kabul edilen ‘sakura’nın çiçek açmasını kutlamak için her yıl düzenlenen geleneksel parti, soruşturma konusu oldu.

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Muhalefet partileri, Başbakan Şinzo Abe’yi geleneksel kiraz çiçeği seyretme partisine yandaşlarını çağırarak devleti masrafa sokmakla suçladı. Davetli sayısındaki artışın nedenlerini araştırmak için komisyon kuran dört parti, hükümetten misafir davet etme kriterlerini açıklamasını talep etti. Kiraz çiçeklerinin açması partisinin her yıl davetli sayısının ve masraf miktarının artması, muhalefet tarafından mercek altına alındı. Davetlilerin ve masrafların her geçen yıl daha da artmasını eleştiren Komünist Partisi, Japonya’nın en uzun süreli başbakanı unvanına sahip Şinzo Abe’yi kendi seçim bölgesinden yandaşlarını bu parti vesilesiyle ağırlayarak israf yapmakla suçladı. Davetli sayısındaki artışın nedenlerini bir komisyon kurarak araştıracaklarını duyuran dört parti, misafir davet etme kriterlerini açıklamasını da hükümetten talep etti. 

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