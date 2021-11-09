İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7297
  • EURO
    11,2877
  • ALTIN
    572.217
  • BIST100
    1615.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kirby: Saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz
Dünya

Kirby: Saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz

Irak Başbakanı Kazimi'nin Bağdat'taki evine yönelik SİHA'yla düzenlenen saldırı konusunda İran destekli milisleri işaret eden ABD Sözcüsü Kirby, 'Şu anda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz' dedi.

AA9 Kasım 2021 Salı 22:27 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 22:31
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında, "Tacikistan'da Afgan pilotlar dahil 191 Afgan göçmen var ve oradaki büyükelçiliğimiz bunların tahliyelerini hızlandırmak üzere çalışma yapıyor. Çok yakın zamanda Tacikistan'dan ayrılacaklar ancak tam olarak elimizde takvim yok." açıklamasında bulundu.

Kirby, pilotların kaçarken Tacikistan'a götürdüğü, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan uçaklarla ilgili herhangi bir detay vermedi.

- Kazimi'nin evine yönelik saldırıda İran destekli milisleri işaret etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Bağdat'taki evine yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı konusundaki soruları değerlendiren Kirby, "Şu anda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin İran destekli Şii milislerin bu saldırıyı düzenlediğine yönelik açıklamalarını hatırlatılması üzerine, Kirby, "Bu tür saldırıları bu milis gruplarından daha önce de gördük. Bu saldırı da aynı modelle uyumlu ama bugün spesifik olarak saldırıyı birilerine atfedecek durumda değilim." diye konuştu.

- Ukrayna sınırındaki askeri yığınak

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasına da değinen Kirby, bu konuda yeni bir değişiklik görmediğini ancak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in halen bu yığınaktan kaygı duyduğunu belirtti.

Kirby, "Biz bu yığınağı yakından izliyoruz ve Bakan, hem buradaki askeri liderlerle hem de Avrupa'daki mevkidaşları ile görüşme halinde." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.