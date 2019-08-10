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Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştı

Gözaltına alınan Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev´in evinde arama yapan polis, birçok silah ve mühimmat ele geçirdi.

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Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındıktan sonra Kırgız Polisi tarafından evinde arama gerçekleştirildi. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı´nca yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2019´da, eski cumhurbaşkanı A. Atambayev´in gözaltına alınmasının ardından polisin, Atambayev´in Alamedin bölgesindeki Koy-Tash kasabasına bulunan evinde yaptığı aramada birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
 
Kırgız polisi, evde bulunan silahların görüntülerini medya ile paylaştı.
 
Atambayev´in mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013 yılında yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılması ile ilgili sıoruşturma kapsamında gözaltına alırndığı belirtiliyor.
 

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