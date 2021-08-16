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Dünya

Kırgızistan, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan'da geçici bulunan vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması ve tahliye edilmeleri için önlemler alınmasını istedi.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:13
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Caparov'un Dışişleri Bakanlığına, Afganistan'da geçici olarak bulunan Kırgız vatandaşlarıyla irtibat kurulması, vatandaşların güvenliklerinin sağlanması ve ana vatanlarına derhal tahliye edilmeleri için önlemler alınması talimatı verdiği belirtildi.

Caparov'un, ilgili devlet organlarından bölge ülkeleriyle güvenliğin sağlanması ve güçlendirilmesi için çalışmaları yoğunlaştırmalarını istediği ifade edildi.

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