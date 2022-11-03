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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Vladimir Norov'u kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkeyi ziyaret eden Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'u kabul ettiği bildirildi.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Vladimir Norov'u kabul etti
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ile Norov arasındaki görüşmede, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve diğer ortak ilgi alanlarında ortak projeler geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Caparov, Kırgız-Özbek ilişkilerinin dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhuyla dinamik olarak geliştiğini söyledi.

Norov da Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile ikili iş birliğine ilişkin siyasi istişarelerde bulundukları, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Kırgızistan'a resmi ziyaretine ilişkin hazırlık konularını da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki devlet sınırına ilişkin anlaşmanın her iki ülkenin çıkarlarına cevap verdiği vurgulandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bu yıl sonuna kadar Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki arazi değişimine ilişkin anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

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