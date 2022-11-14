Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, İstanbul'da meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle aldığını belirtti.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN TERÖRLE MÜCADELE ÇABALARINI TAM OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Caparov, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını tam olarak destekliyoruz. Kişisel olarak ve Kırgız halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum. Acınızı paylaşıyoruz. Yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.