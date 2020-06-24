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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, heyetinde 2 kişide Kovid-19 tespit edilince karantinaya girdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın, Rusya ziyareti sırasında heyetinde yer alan 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği için karantinaya girdiği açıklandı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 22:42 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 22:42
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve beraberindeki heyetin Rusya ziyaretinin ardından ülkesinde tekrar Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Salgın nedeniyle uygulanan algoritmaya göre, Ceenbekov'un tecritte test sonucunu bekleyeceği ifade edildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ve bir koruma ile diğer üyelerinin 14 günlük karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenine katılmak için dün Moskova'ya giden Ceenbekov, heyetinde yer alan 2 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine törenlere katılmama kararı almıştı.

Kırgızistan'a dönüşü öncesinde Rusya Devlet Başkanı Valadimir Putin ile telefonla görüşen Ceenbekov, 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenlerine katılamadığı için üzüntüsünü dile getirmişti.

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

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