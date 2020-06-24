İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8581
  • EURO
    7,7543
  • ALTIN
    392.041
  • BIST100
    115156
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak
Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak

Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:30
ABONE OL

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov'un ve heyet üyelerinin, 75. Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya gitmeden önce Kovid-19 testi yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı hatırlatıldı.

Salgın nedeniyle uygulanan algoritmaya göre, Moskova'da tekrar Kovid-19 testi yaptıran heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ile bir korumanın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Heyetinde Kovid-19 tespit edildiği için Moskova'daki 75. Zafer Bayramı kutlamalarına katılmama kararı alan Ceenbekov'un, Kırgızistan'a döneceği ve yeni test sonucu çıkana kadar muhtemelen üç gün boyunca karantinaya alınacağı kaydedildi.

''Boralar'' yurda döndü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.