Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan 'tasarruf' çağrısı

Sosyal hizmet alanında çalışanların toplantısında halka hitap eden Caparov, "Şu an durumun zor olduğunu biliyorum. Her şeyde pahalılık. Fiyatlar arttı. İşsizlik sürüyor. En son dünyadaki olaylar nedeniyle durum aslında daha da kötüleşebilir. Buna hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Pahalılık ve işsizliğe dikkati çeken Caparov, "Hepimizi harcamaları yeniden gözden geçirmeye, pahalı şeyleri almayı ertelemeye, çok fazla harcama yapmamaya ve para israfını durdurmaya çağırıyorum." dedi.

Caparov, devlet ve her aile nezdinde en önemli gündem konusunun gıda güvenliği olduğunu belirterek, "Bu yıl ekilmemiş tarla kalmasın ve herkes her bahar gününü bahçede çalışarak, su kanallarını temizleyerek geçirsin. Gün, yılı besler." şeklinde konuştu.

Göreve geldiği ilk günden itibaren tüm çabasını devlet bütçesini artırmaya adadığını söyleyen Caparov, toplantıda, 1 Mayıs itibarıyla öğretmenlerin, sosyal hizmet çalışanlarının ve kültür işçilerinin maaşlarını ek ödenekler hariç, yüzde 100 zamlı alacaklarını duyurdu.