Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltı fotoğrafları yayınlandı
Hakkında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından mahkeme tarihine kadar tutuklanan Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltı fotoğrafı yayınlandı.
- İHA
Hakkında çıkan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ifade vermeye çağırıldığı halde gitmeyen ve bunun üzerine tutuklanan Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltı fotoğrafı yayınlandı. Eski cumhurbaşkanının gözaltına alınması, son 3 gündür ülkede en çok konuşulan konu haline gelirken konuyla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. 20 Haziran'da Kırgızistan Parlamentosu'nda yapılan oylama ile dokunulmazlığı kaldırılan ve ifade vermesi talep edilen eski Cumhurbaşkanı Atambayev, sorguyu gerçekleştirecek olan Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'nın bu çağrısına olumsuz cevap verince polis tarafından evine baskın yapılmıştı. Destekçilerinin polise teslim etmek istemediği Atambayev, 1 gün süren çatışmaların ardından gözaltına alınmıştı. Yaşanan olaylarda 1 polis hayatını kaybederken 56 kişi de yaralanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.