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Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltı fotoğrafları yayınlandı

Hakkında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından mahkeme tarihine kadar tutuklanan Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltı fotoğrafı yayınlandı.

  • İHA
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Hakkında çıkan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ifade vermeye çağırıldığı halde gitmeyen ve bunun üzerine tutuklanan Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltı fotoğrafı yayınlandı. Eski cumhurbaşkanının gözaltına alınması, son 3 gündür ülkede en çok konuşulan konu haline gelirken konuyla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. 20 Haziran'da Kırgızistan Parlamentosu'nda yapılan oylama ile dokunulmazlığı kaldırılan ve ifade vermesi talep edilen eski Cumhurbaşkanı Atambayev, sorguyu gerçekleştirecek olan Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'nın bu çağrısına olumsuz cevap verince polis tarafından evine baskın yapılmıştı. Destekçilerinin polise teslim etmek istemediği Atambayev, 1 gün süren çatışmaların ardından gözaltına alınmıştı. Yaşanan olaylarda 1 polis hayatını kaybederken 56 kişi de yaralanmıştı. 

 Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevkedilen Atambayev'in ilk duruşma tarihine kadar tutuklanmasına karar verildi. Tutukluluğu 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan ve Kırgızistan Ulusal Gözaltı Merkezi'nde tutulan Atambayev'in gözaltına alındığı an çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü. 
 
Atambayev'in Kırgızistan ve Rus medyasında hızla yayılan fotoğraflara tepki gösteren yandaşları, eski Cumhurbaşkanının itibarsızlaştırılmak amacıyla bunun kasıtlı yapılan bir eylem olduğunu savundu. Kırgızistan resmi makamları, fotoğrafın nasıl sızdırıldığı ile ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. 

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