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Dünya

Kırgızistan Google'a vergi uygulamaya başladı

Kırgızistan, dünya çapında en yaygın kullanılan arama motoru Google ve benzeri yabancı şirketlere vergi uygulamaya başladı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:44
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, parlamentonun 22 Aralık 2021'de kabul ettiği yeni Vergi Kanunu düzenlemelerini imzaladı.

1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni kanunun hükümleri, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yasaya göre, e-ticaret yapanlar yüzde 2 gelir vergisine, Google gibi yabancı şirketler ise katma değer vergisine (KDV) tabi oldu.

Ayrıca, ticari yerler de dahil olmak üzere marketler, mini marketler, alışveriş merkezleri ve konutlarda iş yapanlara yazar kasa kullanımı zorunlu hale geldi.

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