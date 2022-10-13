Kırgızistan lideri Caparov, mevcut bölgesel örgütlerin çatışmaları önleyemediğini söyledi

Cumhurbaşkanı Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (AİGK-CICA) 6. Zirvesi genel oturumunda konuştu.

Caparov, bu yıl kuruluşunun 30. yılı kutlanan Konferansın, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda güven artırıcı tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra ortak zorluklara, güvenlik ve istikrara yönelik tehditlere karşı koymak için bir mekanizma haline dönüştüğünü ifade etti.

Mevcut bölgesel örgütlerin, bölgedeki istikrarı doğrudan etkileyen çatışmaları önleyemediğine işaret eden Caparov, "Ne yazık ki, mevcut bölgesel örgütler, bölgedeki istikrarı doğrudan etkileyen çatışmaları önlemek için mevcut fırsatları ve mekanizmaları tam olarak gerçekleştirmeye çalışmamaktadır." diye konuştu.

Caparov, koronavirüs pandemisinin etkisinden henüz tam olarak kurtulamayan küresel ekonominin, şimdi uluslararası gerilimler nedeniyle yeni şoklar yaşadığını kaydetti.

Bu platformda, bölgede güvenliğin sağlanması sorunları, Afganistan'ın yeniden inşasının teşvik edilmesi, büyük bölgesel altyapı projelerinin uygulanması konularının öncelikli görevler olarak kalması gerektiğini vurgulayan Caparov, Kuveyt'in, Konferansa üye devlet olarak katılma kararını memnuniyetle karşıladığını da söyledi.