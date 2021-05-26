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Dünya

Kırgızistan, Tacikistan'dan gelen yolcu uçağını geri çevirdi

Kırgızistan, Tacikistan'dan gelen yolcu uçağını bu ülke vatandaşlarının giriş, ikamet ve transit geçişlerine uygulanan geçici kısıtlamalar nedeniyle geri çevirdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:31
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Uluslararası Manas Havalimanı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Tacikistan vatandaşlarının Manas Havalimanı'nda mahsur kaldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Tacikistan'dan gelen yolcu uçağının, bu ülke vatandaşlarının giriş, ikamet ve transit geçişlerine uygulanan geçici kısıtlamalar nedeniyle geri çevrildiği aktarıldı.

Uçakta toplam 186 yolcu bulunduğu, bunlardan 9'unun üçüncü ülke vatandaşı olduğu ve sadece bu 9 yolcunun transit uçuş için Bişkek'te kalmasına izin verildiği kaydedildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında, sınır muhafızları arasında 28-30 Nisan tarihlerinde yaşanan çatışmanın ardından Kırgızistan, komşu ülke vatandaşlarına tüm kara ve hava sınır kapılarını kapatmıştı.

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