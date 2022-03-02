Kırgızistan: Ukrayna ile polemiğe girme niyetinde değiliz

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:35

Suyerkulov, ülkenin KABAR Haber Ajansına, Ukrayna'nın Kırgızistan'daki Büyükelçisi'nin geri çağırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bunun egemen bir devletin hakkı olduğunu belirten Suyerkulov, "Ukrayna halkı ve ülkenin yönetimi zor zamanlardan geçiyor, zor kararlar alınıyor, bu yüzden polemiğe girme niyetinde değiliz. Şimdi bu uygun olmaz." yorumunu yaptı.



Suyerkulov, Ukrayna'daki durumla ilgili spekülasyonları önlemek için ülkenin daha önce dile getirdiği tezleri de hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İlk olarak özellikle iki kardeş halkın mevcut çatışmaya dahil olması trajik ve insan kayıplarının önüne geçilememiştir. İkincisi, Kırgız halkının hem Rus hem de Ukrayna halklarıyla tarihsel olarak dostane ilişkileri vardır. Üçüncüsü, bugün dünyada aslında birleşmek yerine ayrımcılık yolu tercih edildiğini görüyoruz. Dördüncüsü, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normları çerçevesinde, ihtilafın münhasıran siyasi ve diplomatik yöntemlerle barışçıl şekilde çözülmesinden yanayız. Müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna halkına barış dolu bir gökyüzü diliyoruz ve her zaman olduğu gibi ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine hazırız."

Dün, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırgızistan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarma yönünde eğilimler olduğu gerekçesiyle Kırgızistan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırdığını duyurmuştu.