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Kırgızistan ve Tacikistan liderleri 'sınır'da görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ilk kez sınır bölgesinde görüşme gerçekleştirdi.

  • AA
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, iki ülke arasındaki "sınır sorununa" çözüm arayışı için Tacikistan'ın İsfara şehrinde bir araya geldi.

Sıcak karşılanan Ceenbekov, Rahman ile görüşmesinde, "Sınır konularını çözüme kavuşturmak için müzakere sürecine ivme kazandırmayı öneriyoruz. Ortak çabalarla sınırlarımızı barış ve refah kapısına dönüştüreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Ceenbekov, görüşme için Rahman'a teşekkür ederek, sınır sorununa çözüm arayışında başlayan siyasi diyalogdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, üç gün önce ortak sınır hattında yaşanan ve iki ülke vatandaşları arasında yaşanan gerginliğe benzer olayların bir daha olmaması için ortaklaşa somut önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

İki liderin "sınır" konulu toplantısının Kırgızistan'ın kuzeyindeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde 27 Temmuz'da devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

SINIR SORUNU

Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki bölgede iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik yaşanıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

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