Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi

İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov ve diğer yetkililerin, rehinelerin serbest bırakılması yönündeki girişimleri sonuçsuz kalırken, Atambayev destekçileri, rehineler karşılığında eski cumhurbaşkanının evinin bulunduğu bölgede internet ve elektrik kesintisinin giderilmesini istiyor.

Tatilini yarıda keserek gece yarısı Bişkek'e dönen Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, sabah Milli Güvenlik Konseyi üyelerini topladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakan Yardımcısı Jeniş Razakov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Genelkurmay Başkanı Rayımberdi Düyşenbiyev, Başsavcı Ötkürbek Djamşitov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev, İçişleri Bakanı Kaşgar Djunuşaliyev, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Damir Sagınbayev katıldı.

"ATAMBAYEV YASALARI ÇİĞNEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkeziden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Atambayev'in hukuka karşı geldiğini söyledi.

Ceenbekov, Atambayev'in düzenlenen operasyonda silah kullandığını belirterek "Kırgızistan hukuk devletidir. Devletin görevi, tüm vatandaşların yasalara uymasını sağlamaktır. Atambayev yasaları çiğnedi." ifadelerini kullandı.

Yetkililerden dünkü operasyona ilişkin bilgi alan Ceenbekov, Güvenlik Konseyi üyelerinden hukukun üstünlüğü, barış ve güvenliği korumak için gerekli adımların atılmasını talep etti.

ATAMBAYEV'DEBN DESTEKÇİLERİNE "TOPLANMA" ÇAĞRISI

Eski Cumhurbaşkanı Atambayev de bu sabah evinin önünde toplanan destekçilerine seslendi.

Atambayev, "Destekçilerimin talebi üzerine Forum Plaza (Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nin ve medya organların yer aldığı bina) önünde bugün saat 16.30'da toplanacağız." dedi.

"SİLAH KULLANACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Atambayev, dün evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım." diye konuştu.

Operasyondan iktidarı sorumlu tutan Atambayev, Forum Plaza önünde toplandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini söyledi.

MECLİS ACİL TOPLANIYOR

Meclis Sözcüsü İbraim Nurakun Uulu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, meclis genel kurulunun öğleden sonra acil koduyla toplanacağını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Atambayev ve destekçilerinin, güvenlik güçlerine sert şekilde karşılık verdiği operasyonda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

Eski cumhurbaşkanının evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan taşlı arbedede 45 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, gerilimin artması üzerine Atambayev'e yönelik operasyonu yarıda keserek sabaha karşı evinin bulunduğu bölgeden ayrılmıştı.