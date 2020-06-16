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Dünya

Kırgızistan'da hükümetin istifası kabul edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in istifasını kabul etti.

AA16 Haziran 2020 Salı 09:13 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:16
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un, Abılgaziyev'in istifasını kabul ettiğine dair kararnameyi imzaladığı ve mevcut kabinenin yeni hükümet seçilene kadar geçici olarak görevlerini yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan, koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri, yeni Başbakan adayının belirlenmesi için bir araya gelecek.

Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

2 yıl önce başbakanlık görevine getirilen Abılgaziyev, "radyo frekans bandının genişletilmesi ve yenilenmesi davası" kapsamında devleti zarara uğratmakla suçlanıyordu.

Abılgaziyev, konuyla bir ilgisi olmadığını ifade ederek, "Hakkımdaki suçlamalar asılsız. Umarım soruşturma, sorumluları tespit edecek." ifadesini kullanmıştı.

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