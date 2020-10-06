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Dünya

Kırgızistan'da parlamento seçimi sonuçları iptal edildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

06 Ekim 2020 Salı 12:01 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:01
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