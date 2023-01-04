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Dünya

Kırgızistan'da playback şarkı söylemek yasaklandı

Kırgızistan Kültür Bakanlığı Basın Servisi, gazetecilere verdiği demeçte, Kırgızistan'ın halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Yasak 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

TRT Haber4 Ocak 2023 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Kırgızistan'da playback şarkı söylemek yasaklandı
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Kırgız medya kuruluşlarında yer alan habere göre, karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı.

Belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor.

Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.

Bakanlığın basın servisi, " Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir." dedi.

Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.

Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi.

Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.

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