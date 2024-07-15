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Dünya

Kırgızistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 1 çocuk öldü

Kırgızistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kız çocuğunun öldüğü, 4 kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Kırgızistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 1 çocuk öldü
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Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük yıkıma yol açtı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 4 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin Özbekistan'ın Andican şehrindeki ırmakta bulunduğu, kaybolan diğer 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA EV VE ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov yaptığı açıklamada, 342 ev, 16 araç ve 25 hektar tarım arazisinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde dün sağanak yağış nedeniyle nehrin taşması sonucu pazar yeri, parklar ve evler sular altında kalmış, insanlar binaların çatılarına çıkarak yardım beklemişti.

  • kırgısiztan
  • yağış

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