Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:38

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın da üye olduğu AEB ülkelerine yerli ürünlerin ihracatında yolsuzlukla mücadele çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin, birkaç yıldır haksız kazanç elde etmek için yerli tarım ürünlerinin ihracatına suni engeller çıkardığının tespit edildiği vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Marsbekuulu İlyiç ve eski Bakan Yardımcısı Amangeldi İsayev'in gözaltına alındığı kaydedildi.