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Dünya

Kırgızistan'dan koronavirüs tedbiri: Ülkeye girişler yasaklandı

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:54
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Kırgızistan hükümeti, bugün, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 19 Mart'tan itibaren yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Müslümanlar Dini İdaresi de camilerde cuma namazları kılınmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da yayımladığı mesajında, tüm vatandaşları sorumluluğa çağırarak, paniğe kapılmamalarını ve tüm güvenlik önlemlerine uyulmaları gerektiğini belirtti.

- KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 35'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, 2 kişide daha virüsün tespit edildiği belirterek, toplam vakanın 35'e çıktığını duyurdu. Almatı'da 17, Nur Sultan'da 18 vakanın olduğu kaydedildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet ve özel kurumlardaki personelin yüzde 70'inin "uzaktan çalışma mesaisine geçmesi" talimatını verdi.

Tarım Bakanlığı da veteriner kontrol noktalarında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerinden gelen malları denetim çalışmalarını güçlendirdi.

- GÜRCİSTAN'DA 38 VAKA

Gürcistan'da 4 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 38'e yükseldi.

Virüs şüphesiyle 1130 kişi karantinada tutuluyor.

- Azerbaycan'da 4 vaka iyileşti

Azerbaycan'da virüs teşhisiyle tedavi altında tutulan 27 kişiden 4'ü iyileşerek taburcu edildi. Böylece iyileşen kişi sayısı 10'a çıktı.

Kafkas Müslümanları İdaresi, ülkedeki tüm camileri geçici olarak ibadete kapattı.

- RUSYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kovid-19 nedeniyle 23 Mart'tan itibaren tüm okulların 3 haftalık tatile gireceğini söyledi.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

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