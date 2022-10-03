İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5685
  • EURO
    18,1807
  • ALTIN
    994.971
  • BIST100
    3292.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan'ın Beyşenaliyev görevden alındı
Dünya

Kırgızistan'ın Beyşenaliyev görevden alındı

Kırgızistan'da Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev, rüşvet nedeniyle görevden alındı.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Kırgızistan'ın Beyşenaliyev görevden alındı
ABONE OL

Kırgızistan'da rüşvet alırken suçüstü yakalanan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in görevine son verildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Beyşenaliyev'in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

- OLAY

Ülkede yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Beyşenaliyev, 28 Eylül'de gece yarısı bir kişiden 10 bin dolar aldığı gerekçesiyle sivil kıyafetli polisin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Beyşenaliyev'in çıkarıldığı mahkemece soruşturma tamamlanana kadar iki ay tutuklu kalmasına karar verilmişti.

41 yaşındaki Beyşenaliyev, 2020-2021 döneminde 6 ay Eğitim ve Bilim Bakanlığı yapmış, yılbaşında yeniden aynı göreve atanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.