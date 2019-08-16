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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in mal varlığı donduruldu

Kırgızistan'da polisinin operasyonuyla 8 Ağustos'ta gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ülkedeki mal varlığının dondurulduğu bildirildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Atambayev'e ve ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ile diğer şirketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerinin tümünün bloke edildiği belirtildi. 
 
Atambayev'e, eşine ve şirketlerine ait mal varlıklarının listesinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Atambayev'e ait olduğu bilinen Kırgızavtomaş Üretim Tesisleri Anonim Şirketi, Aprel (Nisan) ve Kanal D televizyon kanalları, Aprel Vakfı, Ulusal Sürdürülebilir İnsani Gelişme Uzmanı Konseyi Derneği, Sağlık ve Uzun Ömür Tıp ve Eğitim Bilim Merkezi, Radyo ve Televizyon Tüzel Kişiler Birliği, Kırgızavtomaş Tüzel Kişiler Birliğine ait 25 bankadaki kasa mevcutlarının yanı sıra Atambayev'e ait 5 lüks otomobil, bir ev, bir yayla, 3 bağ, 4 arazi, Atambayev'in eşi Raisa Atambayeva'ya ait birer daire ve ev, 3 otomobil ile Kırgızavtomaş şirketine ait onlarca daire, mülk, araç, arazi, depo ve tesisleri donduruldu."
 
- NE OLMUŞTU?
 
Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet etmişti.
 
İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünün üçüncü davetine rağmen gelmeyen Atambayev'i, kolluk nezaretinde istenilen makama götürmek amacıyla 7 Ağustos'ta Koy-taş köyündeki evine operasyon düzenlenmişti.
 
Operasyon sırasındaki olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçilerince rehin alınmış, birçok özel harekatçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.
 
Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesince operasyonla gözaltına alınan Atambayev'in Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde 26 Ağustos tarihine kadar tutulmasına karar verilmişti. 
 
Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Atambayev'in "cinayet", "cinayete teşebbüs" ve "adam alıkoyma" suçlarından yargılanacağı belirtiliyor. 
 
Atambayev, 2011-2017 döneminde Kırgızistan Cumhurbaşkanlığını yapmıştı.

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