Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

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Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu gözaltına alındı

Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu, öldürülen Uygur Türkü'nü tehdit soruşturmasında gözaltına alındı.

  • AA
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İstanbul Fatih'te 11 Kasım'da vurularak öldürülen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur asıllı Aierken Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Kırgızistan'ın İstanbul'daki eski Başkonsolosu Erkin Sopokov, "görevini kötüye kullanma ve yasa dışı yollardan zenginleşme" suçlarından gözaltına alındı.
 
Milli Güvenlik Devlet Komitesinin (Ulusal İstihbarat Servisi) Yolsuzlukla Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, Komite Merkez binasına çağrılan Sopokov'un ifadesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, Sopokov'un, diplomatik plakalı Range Rover marka aracını üçüncü şahıslara kullandırmak, 681 bin ABD doları değerinde konut satın almak, Başkonsolosluğun bütçesinden 31 bin ABD doları şahsi ve ailevi nedenleri için kullanmaktan sorumlu tutulduğu aktarıldı.
 
Saimaiti hakkında dolandırıcılıktan arama kararı çıkarılmıştı
Ülkedeki haberlerde, iş adamı Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığını savunduğu görüntülü mesajı yayınlanmıştı.
 
Saimaiti'nin adı, Kırgızistan'da 2012-2016'da 700 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılmış ve hakkında dolandırıcılıktan arama kararı çıkarılmıştı.
 
Suikaste kurban giden Saimaiti cinayetinin işlendiği suç mahallinde ülkenin İstanbul'daki eski Başkonsolosu Sopokov'a ait diplomatik plakalı aracın olduğu belirtilmişti.
 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Dışişleri Bakanlığının önerisi üzerine Sopokov'u görevinden almıştı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan Kırgızistanlı Hüseyin A, Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. 17 Kasım'da tutuklanmıştı.

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