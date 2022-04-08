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Dünya

Kırgızistan'ın hidrolik enerji potansiyeli 150 milyar kilovat saatten fazla

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Kırgızistan'ın hidrolik enerji potansiyelinin 150 milyar kilovat saatten fazla olduğu tahmin edildiğini açıkladı.

AA8 Nisan 2022 Cuma 17:13 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 17:13
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Amangeldiyev, başkent Bişkek'te bu yıl ikinci kez düzenlenen "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" ulusal forumunda güneş enerjisinin geliştirilmesi için hükümetin öncelikleri hakkında bir sunum yaptı.

Kırgızistan'ın, hidroelektrikte potansiyelinin yüzde 10'nu kullandığını söyleyen Amangeldiyev, su kaynaklarına dayalı elektrik enerjisinde, "Ülkenin kurulu güç potansiyelinin 150 milyar kilovat saatten fazla olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Amangeldiyev, ekonominin tam işleyişi için 6 milyar kilovat saat elektrik enerjisine ihtiyaç duyduklarını anımsatırken, "Elektrik enerjisinde açığı kapatmak için 3 milyar kilovat saat ithal ediyoruz. Yeni iş yerleri açmak için daha 3 milyar kilovat saat elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.

Enerji tüketimi ve enerji verimliliği konularına değinen Amangeldiyev, "Kırgızistan'da 9 bin 800 kamu binası bulunuyor. Bunlar yüzde 85-90'ı eski teknolojilere ve standartlara göre yapılmış. Bu binalar yılda yaklaşık 8,5 gigawatt saat elektrik tüketiyor. Enerji verimliliğini artırmak için gerekli önlemlerin uygulanması halinde teorik olarak yılda elektrik tüketimi 5 gigawatta indirilebilir." ifadelerini kullandı.

Sektördeki 1,5 milyar dolar borç miktarını anımsatan Amangeldiyev, enerji maliyetlerinin karşılanmasına dayalı bir tarife politikasının geliştirilmesi ve aşamalı olarak uygulanması yanı sıra sektöre yatırım çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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