Kırgızistan'ın yeni müftüsü oldu

Kırgızistan Müslümanları Kurultayı, başkent Bişkek'te ülkenin yedi bölgesinden gelen 220 delegenin katılımıyla yapıldı.
Kurultay'da 9 adayın yarıştığı seçimde Rakiyev, ülke müftüsü seçildi.
Narın Bölgesi'ne bağlı Koçkor ilçesi Şamşı köyünde 15 Şubat 1978'de doğan medrese eğitimli Rakiyev, lisans eğitimi Mısır'daki El-Ezher İslam Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimi de Bişkek Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesinde aldı.
Önceki müftü Maksatbek Toktomuşev, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması dolayısıyla şubat ayında görevinden ayrılmıştı.