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Dünya

Kırgızistan'ın yeni müftüsü oldu

Kırgızistan'da düzenlenen Kırgızistan Müslümanları Kurultayı'nda, Zamir Rakiyev yeni müftü seçildi.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
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Kırgızistan Müslümanları Kurultayı, başkent Bişkek'te ülkenin yedi bölgesinden gelen 220 delegenin katılımıyla yapıldı.

Kurultay'da 9 adayın yarıştığı seçimde Rakiyev, ülke müftüsü seçildi.

Narın Bölgesi'ne bağlı Koçkor ilçesi Şamşı köyünde 15 Şubat 1978'de doğan medrese eğitimli Rakiyev, lisans eğitimi Mısır'daki El-Ezher İslam Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimi de Bişkek Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesinde aldı.

Önceki müftü Maksatbek Toktomuşev, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması dolayısıyla şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

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