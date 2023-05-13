Kırım Tatar Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Kırım Tatar Türklerinin Lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu, 'Recep Tayyip Erdoğan kadar Kırım Tatar halkına hiç kimse bu denli destek olmamıştır!' dedi.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince (AHBVÜ), Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Törenin ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca düzenlenen Kırım Tatar Halkının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Söyleşisi'ne katılan Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgüyle bahsetti.

"HİÇ KİMSE ERDOĞAN KADAR DESTEK OLMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Tatar halkına olan desteğine dikkat çeken Kırımoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye ilk ziyaretimiz 1992 yılında, yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra başladı. O zaman Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı. Ondan sonraki her cumhurbaşkanlarıyla da görüştük. İş birliği yaptık. Sağ olsunlar herkes Kırım'a, Kırım Tatar halkına belli derecede destek verdiler. Ama, bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Gerçeğini söylemek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan kadar Kırım Tatar halkına böyle, bu çapta, bu ölçüde hiçbir kimse destek vermemiştir."