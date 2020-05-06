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Dünya

Kırımoğlu'nun Kırım'daki evine dönme girişimi Rusya tarafından suç sayıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hakkında 2014'te, Rusya tarafından ilhak edilen yarımadaya dönme girişiminde bulunması nedeniyle suçlamalarda bulundu.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:02 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:02
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Kırımoğlu'nun avukatı Nikolay Polozov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesinin bir dizi konuda suçladığı Kırımoğlu’na yönelik soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Polozov, Kırımoğlu'nun, "önceden anlaşarak bazı gruplarla birlikte yasa dışı olarak Rusya sınırından geçtiği, silah bulundurduğu" iddialarıyla suçlandığını ifade etti.

Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyeleriyle 3 Mayıs 2014'te yaşadığı Kırım Yarımadası'na Ermeni Pazar (Armyansk) yerleşim birimindeki kontrol noktasından girmek istemiş ancak Rus güvenlik güçlerince barikat kurularak yarımadaya girişi engellenmişti.

Rus güvenlik güçlerinin bu engellemesi, yüzlerce Kırım Tatarı tarafından bölgede protesto edilmişti.

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