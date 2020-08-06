06 Ağustos 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:39

Amerikalı Delta Crescent Energy adlı petrol şirketinin terör örgütü PKK/YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile petrol anlaşması yapmasının yankıları sürüyor.



Söz konusu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Beyrut'taki İran Büyükelçiliği’nin eski diplomatlarından İranlı Ortadoğu uzmanı Seyed Hadi Afghahi, PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye’nin güvenlik ve istikrarı bakımından yıkıcı rol oynadıklarını ifade etti.



Afghahi, "DEAŞ'ın yenilgiye uğramasından sonra Amerikalılar, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında alternatif yıkıcı bir güç kurdu. Amerikalılar onları silahlandırdı ve onlar üzerinden Suriye’nin doğusundaki petrolü kontrol altına aldı. ABD fiilen bu güçler üzerinden Suriye’nin petrolünü yağmalıyor" ifadelerini kullandı.



ABD'Lİ ŞİRKETİN YPG/PKK İLE YAPTIĞI PETROL ANLAŞMASI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI



Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caşın Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, ABD merkezli Delta Crescent Energy LLC adlı şirketin, Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere YPG/PKK terör örgütü güdümündeki SDG ile yaptığı anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Caşın, hukuki temeli olmayan bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO tarafından da kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu durum iki kurumun da çöküşüne zemin hazırlar. ABD merkezli Delta Crescent Energy LLC adlı şirketin, Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere YPG/PKK uzantısı SDG ile yaptığı anlaşma hukuken geçersiz. Uluslararası Adalet Divanı ve Amerikan iç hukukunda terör örgütlerini desteklemek ve onlarla anlaşma imzalamak suçtur. Söz konusu şirket ve imza atan taraflar yargılanacaktır. ABD hükümetine rağmen son söz Amerikan anayasasında olacaktır."

"ANLAŞMAYLA PKK'YA YILLIK 7 MİLYAR DOLAR PARA AKTARILACAK"

Caşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayla ABD'nin bölgede üretilen petrolü mevcut durumda iki farklı rota üzerinden uluslararası piyasaya sevk edebileceğini belirtti.

Bu kapsamda bölgede üretilen petrolün ilk güzergahının Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı üzerinden Türkiye olduğuna işaret eden Caşın, "Bu konuda Türkiye'ye baskı yapılabilir ancak bu kabul edilemez bir durum." ifadesini kullandı.

İkinci sevkiyat rotasının ise Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı olduğunu dile getiren Caşın, şöyle dedi:

"Böylece ABD-İsrail ittifakı terör örgütü YPG/PKK aracılığıyla bölgede hakimiyetini artıracak. Plana göre günlük üretimin önce 60 bin varile, sonra kademeli olarak 380 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Üretimin 60 bin varile çıkması halinde petrolün bugünkü piyasa değerinden günlük 3 milyon dolar, 380 bine çıktığı takdirde günlük 19 milyon dolar PKK'ya para aktarılacak. Bu da yıllık 7 milyar dolar yapıyor."

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'li bir şirketle petrol anlaşması yapmasına tepki gösterildi. "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" denilen açıklamada, ABD'ye "bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz" tepkisi gösterilerek, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" ifadeleri kullanmıştı.