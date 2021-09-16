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Dünya

Kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdiler: Türk askerinden kaçan teröristler komşuya sığındı!

Azerbaycan'da yayımlanan bir analizde terör örgütü PKK ile Ermenistan'ın kirli iş birliği bir kez daha ortaya kondu. Söz konusu Türk ordusunun bölgede artan baskısı sonrası kaçan PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a girişine göz yumulduğu, bunun Ermenistan medyasında da yer aldığı belirtildi.

TRT Haber16 Eylül 2021 Perşembe 22:05 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:25
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Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi 'Ermenistan'daki PKK' başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde, PKK ile Ermenistan arasında geçmişten gelen yakın işbirliğine dikkat çekilirken, Ermenistan'ın Karabağ'da terör gruplarından nasıl destek aldığı anlatıldı.

1960'lardan itibaren Taşnak ekiplerin, bölgede terör grupları ile temasta olduğu, Gizliliği kaldırılan CIA belgelerinde de PKK'lı grupların Ermenistan yönetimince eğitildiğine dair ifadeler olduğu vurgulandı.

"Türk askerinden kaçan PKK'lılar Ermenistan'a sığındı"

Ermenistan'ın PKK ile dirsek temasının kesilmediğine vurgu yapılan analizde, bazı bölge ülkelerin bunu görmezden gelmesinin, Ermenistan'ın bu temasını cesaretlendirdiğinin altı çizildi.

Yayımlanan analizde, Türk ordusunun bölgede artan baskısı sonrası kaçan PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a girişine göz yumulduğu, bunun Ermenistan medyasında da yer aldığı belirtildi.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nin hazırladığı analizde, Suriye'de terör estiren PKK/YPG militanları ile Kamışlı'da eğitilen Nubar Ozanyan Tugayı teröristlerinin bölgeye getirildiği, Lübnan'da yaşayan çok sayıda Ermeni de yine Karabağ'a getirilerek Azerbaycan'a karşı savaştırıldığı belirtildi.

Türkiye karşıtı eylemlerde Ermenistan-PKK iş birliği

PKK'nın lider kadrolarından yapılan açıklamaların da bu organik bağın ispatı olduğunun altı çizildi.

Analizde, yurt dışındaki Türkiye karşı organizasyonlarda Ermenistan'ın PKK ile çalıştığı, ABD'deki Ermeni diasporasının da birçok ülkede eş zamanlı gösteriler organize ettiği vurgulandı.

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