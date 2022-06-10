Kirli pazarlık ortaya döküldü: 376 milyon dolarlık terör şantajı

İsveç'te terör örgütüne boyun eğen iktidarın, YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile hükümet kurulurken yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. İktidardaki Sosyal Demokrat Partisi'nin güven oylaması öncesi Kakabaveh'in oyunu 376 milyon dolara satın aldığı iddia edildi. middleeastmonitor.com'da yer alan haberde paranın 210 milyon dolarının hemen teslim edildiği ifade edildi. İddia İsveç basınında da gündeme geldi. İsveç'ten yayın yapan Assyria TV Editörü Dikran Ego, 376 milyon doların hükümete bağlı Olof Palme Merkezi'nden PKK/YPG'ye gönderildiğini söyledi.

PARAYI HÜKÜMET ÖDEDİ

AA'ya açıklama yapan Ego, terör gruplarının bu ülkede kendilerine sağlanan imkanları çok iyi kullandıklarına işaret ederek şöyle konuştu: "İsveç basınını ve siyasi arenayı iyi kullanıyor ve önleri açılıyor. En son olarak İsveç Başbakanı'nın 1 oyla nasıl seçildiği ve İran asıllı bir Kürt milletvekili ile bunun için nasıl pazarlık yapıldığı açık seçik görüldü. Hükümete bağlı Olof Palme Merkezi'nden YPG'ye 376 milyon dolarlık bir yardım yapıldı. Bu bizim iddia ettiğimiz durum değil, açık kaynaklarda var."

ANLAŞMA İMZALADILAR

İsveç'te 349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Magdalena Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de Başbakan seçilmişti. Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

PKK'YA ESİR OLDULAR

Kirli destek üç gün önce Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesi görüşülürken de pazarlık konusu oldu. Daha önce hükümetin kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Sosyal Demokrat Partisi, hükümeti düşürmemesi için Suriye'deki terör örgütü liderlerini arayarak Kakabaveh'i ikna etmelerini istedi. Expressen gazetesinin iddiasına göre, örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği konusunda telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine oy kullandı. Hıristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Kakabaveh'in gelen emirle oy kullandığını söyledi.

YPG İÇİN GARANTİ ALDIM

Terör örgütü PKK talimatıyla çekimser kalan Kakabaveh, bu sefer hükümeti bütçe görüşmelerinde 'hayır oyu' vermekle tehdit etti. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson ile görüşmek istediğini söyleyen Kakabaveh, 130'dan fazla PKK/YPG'li teröristin hükümetten güvenliğinin sağlanmasını istedi. Kakabaveh, Twitter'dan yayınladığı mesajda da "Ben sosyal demokratlardan Rojava'ya, YPG-YPJ'ye yardım etmeleri için garanti aldım. Onlar terörist değil" ifadesini kullandı.

KAKABAVEH YPG/PKK'YA YARDIM İÇİN GARANTİLER ALDIĞINI AÇIKLADI

Amineh Kakabaveh, sosyal medya hesabından "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldığı" paylaşımını yaptı. Bu garantiler karşılığında Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduğunu belirten Kakabaveh, 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı. İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik" ifadesini kullanmıştı. Kakabaveh daha önce Rûdaw'a yaptığı açıklamada, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması gerektiğini söylemişti.

SAĞ SEÇMEN RAHATSIZ

Bu arada İsveç'te sağ seçmenin, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Anket şirketi Demoskop'un yaptığı araştırma, Kakabaveh'in meclisteki oylamalarda belirleyici bir role sahip olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu ortaya koydu. Kakabaveh, 2019'da İslam karşıtlığı yüzünden Sol Partiden ihraç edilmişti.