Kirli senaryo sızdırıldı! Gazze kasabı Netanyahu yeni planını ABD ile paylaştı

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasının ardından izleyeceği yol haritası taslağını bir grup işadamıyla hazırladı.

Netanyahu'nun ABD yetkilileri ve ilgili taraflarla paylaştığı planın ilk aşamasına göre saldırıların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde kurulacak bir askeri yönetim, geçiş döneminde buraya girecek insani yardım ve sivil nüfusun idari işlerini yürütecek.

Planın ikinci aşamasında, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetimi oluşturulacak.

Plana göre, her ne kadar askeri yönetimin görevi sona erecek olsa da İsrail güvenlik bahaneleriyle işgal altındaki Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'ye de müdahale etme hakkını saklı tutacak.

- İSRAİL'İN KURDUĞU YENİ FİLİSTİN YÖNETİMİ BAŞA GETİRİLECEK



Planın üçüncü aşamasında, Gazze'de kurulacak yeni Filistin yönetiminin başarı ve istikrar sağlaması halinde bu yönetimin Batı Şeria'da da hakim olması için yeni bir reform hazırlanacak. Ayrıca Filistin eğitim sistemindeki müfredat da değiştirilecek.

Son aşamada ise, planın başarılı yürütülmesi halinde 2 ila 4 yıl içerisinde işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin yönetimi idaresinde, ordusu bulunmayan bir Filistin Devleti kurulacak.

İsrail yasadışı Yahudi yerleşim yerlerini tahliye etmeden yeni Filistin devletine toprak devretmeyi de değerlendirecek.

- FARKLI KURUMLAR FARKLI PLANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



Bugüne kadar Gazze'ye saldırılar sonrasına dair yol haritasını açıklamayan Netanyahu'nun söz konusu planı bir grup işadamıyla hazırladığı ve ABD yetkililerine sunduğu belirtildi.

Netanyahu'nun hazırladığı planın ABD'nin Orta Doğu'da kalıcı bir çözüm planıyla örtüşmesine özen gösterdiği, plan hakkında Washington ile yakın ilişkilere sahip İsrail savaş kabinesi üyesi Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer aracılığıyla ABD ile istişare edildiği ileri sürüldü.

Maariv gazetesi, Netanyahu'nun hazırladığı taslak planın dışında, Gazze'deki saldırıların sona ermesinin ardından kurulacak yönetime ilişkin İsrail ordusunun da çalıştığı ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in de bu planlar hakkında görüş bildirdiğini aktardı.

Netanyahu'nun ise tüm bu farklı taslaklara rağmen, işadamlarıyla hazırladığı kendi planında ısrarcı olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinden gazetenin paylaştığı plana ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Washington yetkilileri, geçen haftalarda İsrail'in Gazze Şeridi'nde kalıcı bir işgal sürdürmesi, burada yasadışı Yahudi yerleşim yerleri kurması ya da Filistinlileri buradan zorla tehcir etmesine karşı olduğuna ilişkin açıklamalar yapmıştı.