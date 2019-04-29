‘Kırmızı Göl’de bavul içinde bir ceset daha bulundu

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas'ın, öldürdüğü kadınlardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Güney Kıbrıs'ta Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde yapılan aramalarda bir bavul içerisinde kadın cesedine rastlandı.

Böylece Ada'daki ilk seri katil vakasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü ceset de bulunmuş oldu. Metaksas, bu güne kadar 5 kadını ve iki çocuğu öldürdüğünü itiraf etmişti.

BAVUL DİBE BATSIN DİYE TAŞ KONULMUŞ

Güney Kıbrıs’ı sarsan seri cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. 'Kırmızı Göl' bölgesine götürülen 'seri katil', Rum polisine, Filipin uyruklu Maricar Valtez ile Romanya uyruklu Livia Florentina ve kızı Elena Natalia’yı göle attığını anlattı.

Kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu itiraf eden Metaksas, "Bavulların dibe batması için de, cesetlerin yanına taş yüklediğini" söyledi.

Rum Politis gazetesi zanlı ile ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gazete edindiği bilgilere göre Metaksas, polise, "Yakalanmasaydım, kadınları öldürmeye devam edecektim" dedi. Metaksas, 8 yaşındaki Elena Natalia Bunea'yı işlediği cinayeti gördüğü için 6 yaşındaki Sierra Rose'yı da, cesedi taşırken görmesin diye öldürdüğünü söyledi.

RUM LİDER: CİNAYETLERDEN SARSILDIM

Güney Kıbrıs'ta seri katil tartışmaları siyaseti de gerdi. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Masum yabancı kadınlara ve çocuklara karşı işlenen cinayetlerden sarsıldım" dedi.

Rum Ana muhalefet partisi AKEL'in lideri Andros Kiprianu, "Adalet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü istifa etmeli" dedi. Kiprianu, "Örneğine rastlanmamış bir umursamazlık gösterildi, sebebi basitçe bu insanların Kıbrıslı olmayışı, başka ülkelerden geliyor olmaları" diye konuştu.

Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.