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Dünya

Kirstie Alley hayatını kaybetti

ABD sineması ve televizyonunun ünlü oyuncusu Kirstie Allay, 71 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

IHA6 Aralık 2022 Salı 11:34 - Güncelleme:
Kirstie Alley hayatını kaybetti
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ABD sinemasının ünlü oyuncusu 'Cheers' ve 'Look Who's Talking' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti. Alley'in çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson, üzücü haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "Sevgi dolu annemizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Ailesi hep yanındaydı, büyük bir güçle savaştı ve yaşam sevincinin ne olursa olsun asla bitmediğinden emin olarak bizden ayrıldı. Ekranda ne kadar büyükse, ondan daha da harika bir anne ve büyükanneydi" denildi.

Alley, 1991'de "Cheers"daki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında Emmy almış, 1994 yapımı TV drama filmi "David's Mother"daki Sally Goodson rolüyle ikinci bir Emmy ödülü kazanmıştı.

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