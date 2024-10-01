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Dünya

Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifasını sundu.

AA1 Ekim 2024 Salı 07:52 - Güncelleme:
Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti
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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Ekim 2021'den beri görevde bulunan Kişida Fumio ile mevcut kabinesi, toplu olarak görevinden ayrıldı.

Kişida, düzenlediği basın toplantısında, görevde kaldığı 3 yıllık sürede Japonya'nın "bir dönüm noktasıyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda "ertelenemeyecek zorluklarla doğrudan karşı karşıya kalındığını" kaydeden Kişida, görev süresinde "değişimi güce dönüştürme" çabalarında istikrarlı ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

- İŞİBA KABİNESİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Geçen hafta parti içi seçimlerde Kişida'nın yerine LDP liderliğine seçilen İşiba'nın, LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki meclis oturumunda başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Meclisteki oylamanın akabinde kabinenin duyurulması ve İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle yeni kabinenin göreve başlaması bekleniyor.

- SÜREÇ

Önceki Başbakan Suga Yoşihide'nin 2020-2021'de bir yıl süren görevi sonrası istifasıyla, Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio, geçen haftaki LDP seçimlerine katılmama kararı almıştı.

LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, ağustosta, parti içi siyasi bağış fonu skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini açıklamıştı.

27 Eylül'de 9 adayın katıldığı kongrede başkanlık seçimini, geçmişte tarım bakanı ve savunma bakanı olarak görev yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru, ikinci turda kazanmıştı.

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