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Dünya

Kişida, NATO Liderler Zirvesine katılan ilk Japon Başbakan olabilir

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ay sonunda İspanya'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesine katılabileceği bildirildi.

AA5 Haziran 2022 Pazar 07:07 - Güncelleme:
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Japon hükümeti, Başbakan Kişida Fumio'nun 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesine katılması yönünde hazırlık yapıyor.

Almanya'da 26-28 Haziran'da düzenlenecek 48. G-7 Liderler Zirvesine katılacak Kişida'nın, planlamaya göre akabinde Madrid'e gitmesi planlanıyor.

Kişida'nın zirveye katılması halinde, bir Japon Başbakan ilk kez NATO Liderler Zirvesine katılmış olacak.

Zirvede Kişida'nın ülkesinin, Rusya-Ukrayna krizine yönelik "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı" sürdürdüğü tutumunu anlatması bekleniyor.

Tayvan Boğazındaki olası beklenmedik durumlara müdahale edilmesinde Japonya'nın, ABD ve Avrupa ülkeleriyle koordinasyonu güçlendirilmesi de zirvede gündeme gelebilir.

Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla NATO Zirvesine davet edilenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer alıyor.

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