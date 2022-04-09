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Dünya

Kişida'dan Filipinler ile iş birliği vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Asya'daki kıyıdaş komşusu Filipinler ile 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in' sağlanması için iş birliği hedeflediğini söyledi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 08:58 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 08:58
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Başkenti ziyaret eden Filipinler Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabul eden Başbakan Kişida, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığı görüşmede "Hint-Pasifik güvenliği" vurgusu yaptı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" sağlanması için iki ülkenin iş birliğini hedeflediğini kaydeden Kişida, güvenlik alanı dahil iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Japon Başbakan ile misafir bakanlar, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde "statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimlerine" karşı çıkılmasında anlaştı.

Tokyo gezileri kapsamında Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Dışişleri Bakanı Teodore Locsin'in Japon mevkidaşlarıyla 2+2'li zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

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