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Dünya

Kişida'dan Putin'e ''Ukrayna'' mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya-Ukrayna gerilimine diplomatik müzakereler yoluyla 'kabul edilebilir' çözüm bulunması çağrısı yaptı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 07:10 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 07:10
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Kişida Rusya Devlet Başkanı Putin ile 25 dakikalık telekonferans görüşmesinde, ülkesinin Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını aktardı.

Görüşmenin akabinde düzenlediği basın toplantısında Kişida ülkesinin, Rusya-Ukrayna krizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı olduklarını görüşmede vurguladığını belirtti.

Kişida, "Başkan Putin'e Ukrayna'daki gidişatı derin endişeyle ve yakından izlediğimizi bildirdim. Diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkelerin kabul edebileceği bir çözüm izlemesi çağrısında bulundum." dedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre liderler, ikili barış anlaşması dahil Japonya-Rusya ilişkilerinde diyaloğun sürdürülmesine yönelik aynı görüşü paylaştıklarını teyit etti.

Kyodo ajansının hükümet yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre Putin görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal niyeti taşımadığını Japon Başbakan'a iletti.

- ZELENSKİY'E "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" MESAJI

Gerilime yönelik Kişida daha önce "Statükonun askeri güç yoluyla değiştirilmesine izin verirsek, bu yanlış bir mesaj doğuracaktır, sadece Avrupa'ya değil Asya'ya da" demişti.

Hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Kişida, Ukrayna'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirerek diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı.

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