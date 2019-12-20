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Dünya

Arjantin dolar ile yapılacak harcamalara kısıtlama getirilmesini hedefliyor

Arjantin'de hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan 'Sosyal Dayanışma ve Üretkenliği Etkinleştirme Yasa Tasarısı', Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadında oy çokluğuyla onaylandı.

AA20.12.2019  20:38 - Güncelleme: 20.12.2019  20:39
Arjantin Kongresi'nin Temsilciler Meclisi'nde 15 saat süren tartışmanın ardından Sosyal Dayanışma ve Üretkenliği Etkinleştirme Yasa Tasarısı, 110 "hayır" oyuna karşı 134 "evet" oyuyla kabul edildi.
 
Tasarının kanunlaşması için Senato'da onaylanıp devlet başkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Arjantin'de yasama erki Kongre, Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşuyor.
 
Emeklilik, sosyal ve kamu hizmetleri alanlarında düzenlemeler içeren tasarı, yabancı paranın ülkede tutulmasını hedefliyor.
 
Tasarıya göre, daha önce yatırım amaçlı dolar alımına 200 dolara kadar getirilen kısıtlama, yurt dışından yapılan harcamalar, dolar cinsinden faturalandırma yapan şirketler üzerinden yürütülecek harcamalar ve yurt dışına seyahat bileti için gerçekleştirilecek harcamalardan dolar kuru üzerinden yüzde 30 fazladan vergi alınacak.
 
Hükümete göre Arjantin'in ekonomik krizden çıkmasını kolaylaştıracak
 
Tasarı, yurt dışından ilaç alımı, sağlık alanındaki harcamalar ile kitap alımını içermiyor. Hükümet, tasarının, Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmasını ve borçlarını ödemesini kolaylaştıracağını savunuyor.
 
Muhalefet ise Arjantin'in 2001 krizine benzer bir krizin içinde olmadığını ve tasarının iktidarın yetkilerini "gereksiz bir şekilde" artırdığını düşünüyor.
 
Tasarının gün içinde Senato'da da onaylanması bekleniyor.

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